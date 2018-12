POL-PDLU: Bobenheim- Roxheim: Der Grinch schlägt zu

Bobenheim- Roxheim (ots) - Am 05.12.2018, gegen 18:40 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter "Grinch" in der Haardstraße ein vorgezogenes Nikolausgeschenk, welches ein 55- Jähriger seiner zweijährigen Enkelin überreichen will und es kurz vor die Tür stellt. In einem kurzen Augenblick entwendet der "Grinch" die Geschenke in Form von Schokolade und Pepperwoods Figuren im Wert von 30,-EUR. Die Zweijährige freut sich über das Eintreffen der Polizei jedoch so sehr, so dass die Tat des bösen Grinch fast schon vergessen wird. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

