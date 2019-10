Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Kappelrodeck (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Zeit von Donnerstag, 24.10.2019 - Freitag, 25.10.2019 sind die Beamten des Polizeireviers Achern/ Oberkirch auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer dürfte zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 10 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 107 geparkten VW-Beetle gestreift und so einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht haben. Ohne das Malheur zu melden, suchte der Unfallfahrer das Weite. Hinweise werden an die Telefonnummer 07841 7066-0 erbeten. /ar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell