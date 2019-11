Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Türe eines Vereinsheimes eingetreten

Wermelskirchen (ots)

Einbrecher haben sich von Donnerstag auf Sonntag (31.10., 22.00 Uhr und 03.11., 09.20 Uhr) in einem Vereinsheim in Dabringhausen in der Straße Höferhof zu schaffen gemacht.

Die Täter traten zunächst die Eingangstüre auf. Dann machten sie sich im Lager zu schaffen. Mit einem Laptop und einem WLAN-Router als Beute konnten sie unerkannt flüchten.

Die Polizei sucht Zeugen, die am letzten Wochenende zwischen Donnerstag und Sonntag etwas beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

