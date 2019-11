Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Gronau (ots)

Unter dem Einfluss von Cannabis stand am Montagabend ein 36 Jahre alter Autofahrer. Polizeibeamte hatten ihn gegen 19.00 Uhr auf der Enscheder Straße angehalten und kontrolliert. Die Fahrt war an dieser Stelle für den Mann beendet. Die Polizeibeamten brachten den Fall zur Anzeige und ein Arzt entnahm dem 36-Jährigen eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Zudem stellten die Polizisten geringe Mengen Cannabis sicher, die der Mann in seinem Besitz hatte.

