Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (15.07.2019) in einem Geschäft am Arnulf-Klett-Platz einen 28 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der 28-Jährige hielt sich gegen 18.00 Uhr in einem Elektronikgeschäft auf und entfernte mit einem Werkzeug an zwei Mobiltelefonen die Warensicherung. Beim Ertönen des akustischen Signals flüchtete der Mann aus dem Laden. Mitarbeiter holten den Flüchtenden ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife fest. Der tschechische Tatverdächtige wird am Dienstag (16.07.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell