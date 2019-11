Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0733 --Strafanzeige statt Haftbesuch--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr Zeit: 13.11.19, 16 Uhr

Am Mittwoch wollten zwei 50 und 54 Jahre alte Männer einen in Abschiebehaft sitzenden 46-Jährigen besuchen. Das Vorhaben endete für den 54-Jährigen mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung, einer Sicherstellung seines Messers und einem dauerhaften Besuchsverbot.

Das Duo erschien am Nachmittag am Polizeipräsidium, um den 46-Jährigen zu besuchen. Der 54 Jahre alte Bremer führte ein Taschenmesser mit sich und gab dieses vorher an der Wache ab. Als beide Personen vorschriftsmäßig durchsucht werden sollten, zeigte sich der 54-Jährige damit nicht einverstanden. Er schrie herum und beleidigte die Polizisten mehrfach. Es fielen Wörter, wie "Wichser", "Arschloch" und "Nazis". Dem Bremer wurde daraufhin ein dauerhaftes Besuchsverbot erteilt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gemäß § 185 StGB wegen Beleidung gefertigt, die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Sein Taschenmesser wurde polizeirechtlich sichergestellt. Die Durchsuchung des 50-Jährigen verlief ohne Komplikationen, er konnte seinen Besuch wahrnehmen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell