Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0730 --23-Jähriger fährt mit Auto in die Weser--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Zur Westpier Zeit: 14.11.19, 18 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mitarbeiter eines Logistikbetriebes fuhr Donnerstagabend in Blumenthal mit einem Auto in die Weser. Der Mann befreite sich selbst aus dem sinkenden Fahrzeug und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 23-jährige Fahrzeugbereitsteller erlitt laut eigenen Angaben während einer Autofahrt auf dem Betriebsgelände an der Straße Zur Westpier einen Schwächeanfall. Er beschädigte mit dem Wagen drei geparkte Fahrzeuge und fuhr danach über die Pier in die Weser. Während der Mercedes sank, befreite sich der Mitarbeiter und schwamm ans Ufer.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr suchte die Weser nach dem Auto ab und lokalisierte das Fahrzeug. Taucher fixierten den versunkenen Mercedes mit der Halterung eines angeforderten Kranwagens, mit Hilfe dessen das Auto aus dem Wasser gezogen werden konnte.

Die Wasserschutzpolizei sperrte während der Maßnahmen den Schiffsverkehr auf der Weser. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell