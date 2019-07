Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Laserkontrolle in Dirmstein

Dirmstein, L453 - 29.07.2019, 09:30-11:30 Uhr (ots)

Aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung wurde am 29.07.2019 eine weitere Geschwindigkeitskontrolle in Dirmstein vorgenommen. Gemessen wurden 75 Fahrzeuge am Ortsausgang Ri. Heuchelheim. 3 Fzg-Führer waren zu schnell (Vmax: 68 km/h). In einem Fall war ein Kind falsch gesichert, zweimal hatten Autofahrer keinen Gurt angelegt, ein Mängelbericht wurde wegen fehlender Warnweste ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell