Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schaufensterscheibe eingeschlagen und Mobiltelefone gestohlen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am späten Mittwochabend (23.10.2019) die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkladens an der Unterländer Straße eingeschlagen und mehrere Handys gestohlen. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Schaufensterscheibe und stahlen daraus eine unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen. Ein Zeuge hörte gegen 22.50 Uhr Scheiben klirren und rief die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

