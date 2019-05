Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage - Einbruchsdiebstahl aus Gaststätte

In der Zeit von Donnerstag, 09. Mai 2019, 22.00 Uhr, bis Freitag, 10. Mai 2019, 08.00 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einer Gaststätte an der "Lange Straße" in Dinklage auf. Aus Geldpielautomaten wurde eine Bargeldsumme in dreistelliger Höhe entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.04443-4666) entgegen.

Bakum - Berauschende Fahrt ohne Führerschein

Am Freitag, den 10.Mai 2019, um 05.35 Uhr befuhr ein 33-jähriger Cappelner mit seinem Pkw die Harmer Straße in Bakum. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Cappelner wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Fahren ohne Führerschein

Am Freitag, den 10.Mai 2019, um 11.05 Uhr befuhr ein 16-jähriger Bakumer mit seinem Kleinkraftrad die Büscheler Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, den 06. Mai 2019, um 15.30 Uhr, geriet ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen den Brunnen an der Dorfstraße in Rechterfeld. Am Brunnen, der sich vor der sogenannten "Alten Molkerei" befindet, entstand ein Schaden von 500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.04445-351) entgegen.

