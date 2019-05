Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Mähroboters

Am 09. Mai.2019, gegen 02.25 Uhr, wurde der Mähroboter im Werte von etwa 10.000 Euro vom Gelände des Sportplatzes am Schützenweg in Dinklage entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Dinklage - Brand einer Hecke

Am Donnerstagmittag, 09. Mai 2019 geriet an der Geschwister-Scholl-Straße in Dinklage eine Hecke über eine Länge von 5 Metern in Brand. Die Brandursache und Schadenshöhe ist bisher unbekannt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 09. Mai 2019, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr, parkte ein 37-jährige Lohnerin ihren Pkw auf den Parkplatz des Lohne Krankenhauses. Während ihrer Abwesenheit fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer, vermutlich Kleintransporter, gegen den weißen Daimler der Lohnerin. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von 4000,- Euro am hinteren linken Kotflügel.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.04442-4666) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall, Verstoß rechts vor links

Am Donnerstag, 09. Mai 2019 um 15:20 Uhr, übersah die 37-jährige Steinfelderin, die mit ihrem Pkw die Große Straße in Richtung Innenstadt befuhr, die Vorfahrt eines 71-jährigen Pkw-Fahrers aus Steinfeld. Dieser befuhr die Straße am Mühlenbach Richtung Große Straße. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2500,- Euro. Keiner der Beteilgten wurde verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 08. Mai 2019, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 13.30 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den Zaun der Bohrstelle in Vechta, Westmark. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.04441-943-0) entgegen.

