Dinklage - Räuberische Erpressung auf Süßwarengeschäft; Drei Tatverdächtige ermittelt

Am 10. März 2019 betrat gegen 11.30 Uhr ein bis dahin unbekannter 17-jähriger Tatverdächtiger mit einem dunklen Schlauchschal vor dem Gesicht ein Süßwarengeschäft an der Langestraße. Unter Vorhalt einer Pistole bewegte er eine 73-jährige Dinklagerin zur Herausgabe von 60 Euro. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige fußläufig mit dem erbeuteten Bargeld. Durch die Geschädigte konnte beobachtet werden, dass sich vor dem Geschäft zwei weitere männliche Personen aufhielten, die gemeinsam mit dem Täter flüchteten. Durch intensive polizeiliche Ermittlungen konnten die drei Tatverdächtigen jetzt ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um drei jugendliche bzw. heranwachsende Dinklager im Alter von 14, 17 und 19 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte am 08. Mai 2019 gegen den 17-Jährigen einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Dieser wurde am 09. Mai 2019 durch das Amtsgericht Vechta erlassen, aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Gegen die beiden anderen Tatverdächtigen lagen keine Haftgründe vor. Die weiteren Ermittlungen richten sich jedoch weiterhin gegen alle drei jungen Erwachsenen.

