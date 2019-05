Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 07. Mai 2019, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:15 Uhr, parkte ein 29-jähriger Essener seinen Pkw auf den Parkplatz an der Waldstraße in Löningen. Während seiner Abwesenheit fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer gegen den schwarzen VW-Passat des Esseners. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von 400,- Euro am hinteren linken Kotflügel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.05434-3955) entgegen.

Essen (Oldenburg) - Brand eines Pkw

Am Freitag,10. Mai 2019, in den frühen Morgenstunden (04.02 Uhr) geriet der Pkw Smart fortwo eines 36-jährigen Essener in Brand. Der Smart war auf einem Grundstück an der Gothestraße parkend abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von 7000,- Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt und die Ermittlungen dauern an.

