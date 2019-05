Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Bösel - Einbruchdiebstahl aus Gartenhütte

In der Zeit von Mittwoch, den 08.Mai 2019, um 16.30 Uhr, bis Donnerstag den 09.Mai 2019, um 10.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Tür eines Gartenhauses in der Kündelstraße aufgehebelt. Anschließend wurde die Hütte durchwühlt und es wurde diverses Werkzeug sowie einige Bienenstöcke entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 09.Mai 2019, um 07.45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad die Altenoyther Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt. Am Donnerstag, den 09.Mai 2019, um 15.35 Uhr befuhr eine 15-jährige Saterländerin mit ihrem Kleinkraftrad die Sedelsberger Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Jugendliche keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren gegen die Jugendliche wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 08.Mai 2019, um 19.00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Oldenburger mit seinem PKW die Kreisstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Konsum wurde eingeräumt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

