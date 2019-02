Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Heinsberg parkte seinen Pkw Renault am Freitag, 15. Februar, gegen 20 Uhr, am Fahrbahnrand der Graf-von-Galen-Straße in Richtung Aloysiusplatz. Als er am Samstag, 16. Februar, gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass dieses beschädigt war. Er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass ein unbekannter Fahrradfahrer offenbar gegen das Heck des Pkw gefahren war. Hinter dem Fahrzeug lag ein schwarzer Fahrradkorb und auch Splitter eines Rücklichts stellten die Beamten sicher. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei nun den unbekannten Fahrradfahrer. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

