Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Unfallflüchtiger stellt sich bei der Polizei

Stuttgart-Ost (ots)

Im Falle der Verkehrsunfallflucht in der Planckstraße in den frühen Mittwochmorgenstunden (23.10.2019) hat sich der mutmaßliche Unfallverursacher bei der Polizei gestellt (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 23.10.2019). Der 23 Jahre alte Tatverdächtige suchte noch am Abend des Unfalltages das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße auf und erklärte, in der vergangenen Nacht ein geparktes Auto gestreift zu haben. An dem Unfallfahrzeug, bei dem es sich tatsächlich um einen BMW X6 handelt, entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

