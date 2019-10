Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Außenspiegel des Entgegenkommenden gestreift - Geschädigter gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 29 Jahre alter Mercedesfahrer hat am Donnerstagmorgen (24.10.2019) in der Geißeichstraße offenbar infolge Unachtsamkeit den Außenspiegel eines entgegenkommenden Transporters gestreift, dieser fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der 29-Jährige fuhr gegen 06.50 Uhr mit seinem Mercedes-Kleintransporter in der Geißeichstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen Richtung Rotenwaldstraße. Kurz vor dem Parkplatz Birkenkopf kam er infolge Unachtsamkeit nach links und streifte den Rückspiegel eines Transporters, der Richtung Botnanger Sattel unterwegs war. Der 29-Jährige hielt daraufhin am Parkplatz Birkenkopf an, musste jedoch feststellen, dass das andere Fahrzeug weitergefahren war. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 300 Euro. Zeugen und insbesondere der Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell