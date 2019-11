Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mann flüchtet auf gestohlenem Fahrrad

Rhede (ots)

Auf einem Fahrrad flüchtete am Montagnachmittag ein 42-jähriger Bocholter vor der Polizei. Die Beamten wollten den Mann überprüfen, der sich in verdächtiger Art und Weise auf einem Firmengelände am Butenpaß herumgetrieben hatte. Auf seiner Flucht über den Dännendiek in Richtung Borken überquerte er die Straße trotz roter Ampel, sodass der fließende Verkehr anhalten musste. Er konnte schließlich im Bereich Rappers Kölke angehalten werden und wehrte sich gegen die Polizeimaßnahmen erheblich. Das von ihm benutzte Fahrrad wurde sichergestellt, da es gestohlen war. Nach Feststellung der Personalien entließen die Beamten den 42-Jährigen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

