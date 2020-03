Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Trickdiebstahl, Schaden von mehreren tausend Euro entstanden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Einen besonders fiesen Trick nutze eine bisher unbekannte, vermutlich dreiköpfige Tätergruppierung am 13.03.2020 in Neustadt/Weinstraße, um Wertsachen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro zu erbeuten: Zwei Personen verschafften sich Zutritt zur Wohnung des geschädigten Ehepaars, indem sie gegenüber diesen vorgaben, Medikamente für die nicht anwesenden Nachbarn mit einem Zettel hinterlegen zu wollen. Während beide Täter das Ehepaar mit dem Schreiben einer Nachricht für die Nachbarn in beschäftigten, verschaffte sich vermutlich eine dritte Person unbemerkt über die nicht geschlossene Eingangstür Zutritt zur Wohnung und entwendete Wertsachen und Bargeld. Der Diebstahl fiel erst auf, nachdem die Täter bereits verschwunden waren.

Die Polizei sicherte Spuren in der Tatwohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung, auch wenn diese vorgeben, Hilfe zu benötigen. Verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen im Zweifel die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Neu, PK´in

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell