Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Mehrere PKW im Bereich Kohlplatz beschädigt, Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 12.03. 16:00 Uhr, bis 13.03.2020, 11:00 Uhr, wurde im Bereich Kohlplatz/Weinbergstraße in Neustadt an mehreren PKW jeweils ein Außenspiegel durch einen oder mehrere unbekannte/n Täter mutwillig beschädigt. In allen Fällen wurde eine Strafanzeige erfasst.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße entgegen.

