Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Autowerkstatt

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten am 13.03.2020, gegen 02:50 Uhr, in der Bruchstraße im Eingangsbereich einer Autowerkstatt zwei kleinere Türsegmente aus, gelangten in das Innere der Werkstatt, lösten einen Alarm aus und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen lediglich 2 oder 3 Altbatterien von geringen Wert. Das Objekt war durch die Polizei umstellt und durch einen angeforderten Diensthund durchsucht worden. Täter konnten keine mehr angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell