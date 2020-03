Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2019 in Neustadt/Wstr. - Einladung an interessierte Medienvertreter*innen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Donnerstag, d. 19.03.2020, 10.00 Uhr, findet die Veröffentlichung der PKS 2019 der Kriminal- und Polizeiinspektion bei der Polizeidirektion Neustadt/Wstr., Karl-Helfferich-Str. 11, statt. Sofern Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, wird um namentliche Rückmeldung inkl. telefonischer Erreichbarkeit und Bezeichnung des Mediums, für welches Sie berichten möchten, bis Dienstag, 17.03.2020, 14.00 Uhr, unter unten genanntem Pressekontakt gebeten. Ich bitte um Verständnis, dass unangemeldete Medienvertreter nicht an der Veranstaltung teilnehmen können.

Beste Grüße Stefan Molter

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



