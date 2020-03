Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter und vollendeter Fahrraddiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zunächst meldet am Donnerstag den 12.03.2020, gegen 11:40 Uhr, ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Neustadt, dass er gerade eine männliche Person am Haardter Treppenweg beobachtet, wie diese versuchtet mit einem Bolzenschneider ein dort angeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Als der Täter den Zeugen bemerkt habe ergriff dieser die Flucht und konnte durch die Polizeistreifen zunächst nicht mehr festgestellt werden. Wenig später meldet sich der Zeuge erneut bei der Polizei Neustadt und teilt mit, dass er den Täter erneut gesehen habe und dieser nun mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit wegfahren würde. Hierauf konnte der Heranwachsende durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Er räumte den versuchten Diebstahl des Rades am Haardter Treppenweg ein. Zu den Eigentumsverhältnissen seines mitgeführten Fahrrades äußerte er, dass er dieses mitgenommen habe, da es nicht angeschlossen gewesen sei. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes Herrenmountainbike. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Ein Eigentümer konnte noch nicht ermittelt werden und wird gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße in Verbindung zu setzen.

