Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall mit vier Verletzten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag (12.03.2020), gg. 16.00 Uhr, befuhr eine 37jährige mit ihrem VW Golf die Bundesstraße 38 aus Richtung der Autobahnabfahrt NW-Nord kommend in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Kurz vor dem Kreisel zur Branchweilerhofstraße fuhr sie auf einen verkehrsbedingt stehenden VW Touran auf. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Neben der Polizei waren mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr ca. eine Stunde örtlich umgeleitet.

