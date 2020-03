Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht Am Stentenwehr

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.03.2020, zwischen 07:20 Uhr und 16:25 Uhr parkte ein 34-jähriger Neustadter mit seinem schwarzen Mercedes-Benz in der Straße Am Stentenwehr, in 67435 Neustadt/Weinstraße (Ortsteil Mußbach). Als er wieder zu seinem PKW zurückkehrte bemerkte er, dass sein linker Außenspiegel von einem bislang unbekannten Unfallflüchtigen beschädigt wurde. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Laurent Gudel, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-212

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell