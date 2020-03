Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Worms (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2020, gegen 15:47 Uhr, wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 61, in Fahrtrichtung Koblenz, auf der Höhe des Autobahnkreuz Worms informiert. Eine 28-jährige Fahrerin aus Mannheim fuhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf den vor ihr fahrenden Transporter auf und kam in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie schließlich im Straßengraben zum Stehen kam. Aufgrund der Erstmeldung wurde die Feuerwehr Frankenthal und der Rettungsdienst aus Frankenthal zusätzlich alarmiert. Unter anderem war der Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde die rechte Fahrspur gesperrt. Dadurch kam es zu einem Stau über Zehn Kilometer Länge. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro

