Zeugen für einen Verkehrsunfall sucht die Polizei. Die Aussagen über die Ampelschaltung gehen auseinander.

Ulm (ots)

Wer hatte Grün? Diese Frage versucht das Verkehrskommissariat Mühlhausen mit Hilfe von Zeugen zu klären. Am Samstagabend gegen 20.55 Uhr stieß ein Motorrad mit einem Pkw zusammen. Dabei verletzte sich der 24 Jahre alter Motorradfahrer schwer. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Kradlenker auf der Landstraße von Laichingen kommend in Richtung Nellingen unterwegs. Auf Höhe der BAB-Anschlussstelle Merklingen fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Ob er dabei Grün hatte, ist bislang nicht bekannt. Gleichzeitig bog ein 76-jähriger Skodafahrer, der auf der Landstraße in Richtung Laichingen unterwegs war, an der Kreuzung nach links in Richtung Autohof ab, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der Pkw-Lenker gab an, dass für ihn die Ampel Grünlicht mit einem Pfeil zeigte. Das Motorrad ging nach dem Unfall in Flammen auf, die auch auf den Skoda übergriffen. Andere Verkehrsteilnehmer löschten den Brand. Der Autofahrer, seine 68 Jahre alte Beifahrerin, sowie zwei mitfahrende Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro. Da sich vor Ort nicht klären ließ, welcher Fahrzeuglenker tatsächlich Grünlicht hatte, bittet das Verkehrskommissariat Mühlhausen Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden.

