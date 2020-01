Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen E-Bike-Akku

Osnabrück (ots)

Vor einem Restaurant am Kamp, Ecke Redlingerstraße, machten sich Unbekannte am Montagabend an einem weißen E-Bike der Marke Pegasus zu schaffen. Der oder die Täter brachen zwischen 17.45 und 19.45 Uhr den Akku aus der Halterung und flüchteten mit ihrer Beute. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

