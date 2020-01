Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Geldstrafe nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 35-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag mit einem Kleintransporter die Osnabrücker Straße (B 51) in Richtung Osnabrück, und wollte die Bundesstraße in Fahrtrichtung A 33 verlassen. An der Ausfahrt B 51/B 68 (Harderberg) kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und prallte schließlich vor einen Baum. Dabei zog sich der aus der Ukraine stammende Sprinterfahrer leichte Verletzungen zu. An seinem neuwertigen Transporter entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei, als der 35-Jährige die Kennzeichen von seinem Sprinter entfernte. Während der medizinischen Versorgung des Mannes in einem Krankenwagen stellten die Polizeibeamten aus Georgsmarienhütte fest, dass der Ukrainer unter Alkoholeinfluss stand. Der Unfallfahrer wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück fand am Mittwochmorgen vor dem Amtsgericht in Bad Iburg die Hauptverhandlung statt. Das Gericht verurteilte den bislang in Deutschland nicht vorbestraften Ukrainer zu einer Geldstrafe und einer Fahrerlaubnissperre von einem Jahr.

