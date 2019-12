Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gefährliche Körperverletzung (Korrektur)

Lingen (ots)

Am Samstag vergangener Woche befuhr ein Mann gegen 23:10 Uhr mit seinem Fahrrad den Fleckenweg in Lingen. In der Einmündung zur Windmühle trat ein bisher unbekannter Täter in dunkler Kleidung dem Mann von hinten gegen das rechte Becken und verletzte ihn. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, 0591/870 in Verbindung zu setzen.

