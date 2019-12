Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbrüche in mehrere Werkstätten im Industriegebiet

Weeze (ots)

In Weeze kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in zwei Werkstattgebäuden im Industriegebiet an der Katharinenstraße zu Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Firmenhalle, indem sie ein Rolltor aufhebelten. Sie durchsuchten Spinde in einem Aufenthaltsraum, machten dort aber scheinbar keine Beute. Anschließend gelangten sie durch eine Verbindungstür in eine zweite Werkstatthalle. Dort entwendeten die Täter einen Schwing- und Trennschleifer sowie eine Bohrmaschine. An dem Gebäude einer nahe gelegenen Autowerkstatt schlugen die Unbekannten außerdem das Fenster zum Büroraum ein. Hier stahlen sie unter anderem einen Computer, eine Geldkassette mit Bargeld und eine Digitalkamera. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

