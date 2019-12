Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Unfallflucht/ Polizei sucht beschädigtes Auto

Straelen (ots)

Am Dienstag (10. Dezember 2019) gegen 17.00 Uhr beschädigte eine 55-jährige Frau aus Geldern auf einem kleinen Parkplatz am Beginenpad einen geparkten PKW. Der Parkplatz befindet sich gegenüber eines Supermarktes und wird vorzugsweise von Kunden des Marktes genutzt. Der unbekannte PKW stand auf einem der linken Parkplätze, wenn man vom Beginenpad auf den Parkplatz fährt. Die 55-Jährige bemerkte erst zu Hause, dass es zu einem Schaden gekommen ist. Sie kann den beschädigten PKW nicht näher beschreiben. Hinweise zum beschädigten PKW und/ oder zum Fahrer bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

