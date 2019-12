POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht / Fahrer eines blauen Ford Focus gesucht

Kreispolizeibehörde Kleve

In der Nacht von Sonntag auf Montag (09. Dezember 2019) beschädigte ein unbekannter Autofahrer ein Vorfahrt-gewähren-Schild auf dem Gelder Dyck (B9) auf der Höhe der Einfahrt zum Parkplatz einer Gaststätte. Spuren im Grünstreifen neben der Fahrspur in Richtung Geldern führen bis auf diesen Parkplatz. Dort wurden Fahrzeugteile des mutmaßlichen Unfallverursachers aufgefunden. Demnach handelte es sich bei dem PKW um einen blauen Ford Focus, zugelassen nach Mai 2016. Der Wagen verlor unter anderem den Kühlergrills und eine Nebelleuchte, muss also stark beschädigt den Unfallort verlassen haben. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

