Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bordsteine durch unbekannte(n) Verkehrsteilnehmer(in) beschädigt

Raubach (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag, 05.11.2019, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 06.11.2019, 10:00 Uhr, sind in der Kirchstraße in Raubach durch eine(n) bisher unbekannte(n) Verkehrsteilnehmer(in) ca. 8 Meter Bordsteine beschädigt worden. Der Spurenlage nach zu urteilen sind die Beschädigungen beim Wenden eines Busses oder eines LKW entstanden. Anschließend entfernte sich der / die Unfallverursacher(in) von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



