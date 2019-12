Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ PKW-Fahrerin überfährt Tannenbäume

Rees (ots)

Am Mittwoch (11. Dezember 2019) gegen 20.05 Uhr fuhr eine 40-jährige Kleverin in ihrem Honda Civic die Weseler Landstraße in Richtung Haldern entlang, als sie hinter einer scharfen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Honda überfuhr noch sechs Tannenbäume bevor er in dem Feld zum Stehen kam. Die 40-jährige Kleverin gab an, dass ihr ein dunkler PKW mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen kam und sie ihm ausweichen wollte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/ oder zum unbekannten PKW machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell