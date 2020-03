Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erheblich betrunken mit Pkw unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 12.03.2020, gegen 00:50 Uhr, wurde der Fahrer eines polnischen Pkw in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell bemerkten die eingesetzten Beamten die sehr stark verzögerte Reaktion des 51jährigen Erntehelfers. Ein durchgeführter Alkoholtest brachte Gewissheit und ergab eine Alkoholkonzentration von 2,32 Promille in der Atemluft. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

PHK Klamm

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell