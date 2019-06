Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot: Scheibe eingeschlagen - Handtasche gestohlen

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nur rund 15 Minuten war der Mercedes eines Leimer Ehepaares auf dem Parkplatz des St.Leoner Sees am Montagmittag geparkt. Zwischen 11.30 und 11.45 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe des Wagens ein und entwendete die unter dem Beifahrersitz deponierte Handtasche der Frau. Darin befanden sich Portmonee mit Bargeld und Ausweispapieren sowie ein Handy. In welcher Höhe Schaden am Auto entstand, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die evtl. auf den Vorfall aufmerkam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

