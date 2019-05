POL-PDMT: Rollerdiebstahl

Polizeidirektion Montabaur

In der Nacht vom 07.05.2019 auf den 08.05.2019 kam es in der Schulstraße in Birlenbach zum Diebstahl eines Rollers. Der Roller wurde zwischen Dienstag 15:00 und Mittwoch 16:30 aus einem Carport entwendet. Es handelte sich um einen schwarzen Roller der Marke YiYing. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Diez unter 06432/6010 in Verbindung zu setzten.

