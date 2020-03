Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trickdiebstahl -Geldwechseltrick

Bad Dürkheim (ots)

Am 11.03.2020, gegen 13:45 Uhr, sprach ein Mann einen 65- Jährigen in der Kurbrunnenstraße an, verwickelte ihn in ein Gespräch und bat ihn darum eine zwei Euro Münze zu wechseln. Als der 65-Jährige seinen Geldbeutel geöffnet hatte, warf der Unbekannte eine zwei Euro Münze in den Geldbeutel. Später stellte der Senior fest, dass ihm von dem unbekannten Täter mehre hundert Euro aus dem Geldbeutel entwendet worden waren.

Der Tä wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre, 170 cm groß, unrasiert, dunkle Kleidung, sprach mit osteuropäischen Akzent.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

