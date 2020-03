Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen- Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 19.Februar 2020, gegen 17.00 Uhr und Mittwoch, den 11.März 2020, gegen 12.40 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in Wohnhaus am Sonnenau ein. Im Wohnhaus wurden mehrere Schränke durchwühlt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 11.März 2020, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Mercedes die Garreler Straße aus Bösel kommend. Als er nach links in die Schäferstraße abbiegen wollte, übersah er einen bevorrechtigten, 38-jähriger Böseler, der mit seinem PKW, VW in entgegengesetzter Richtung fuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall erlitt der Böseler leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell