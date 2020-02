Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in sechs Geschäfte in der Heydenreichstraße (29/0602)

Speyer (ots)

06.02.2020, 01:45 Uhr

Ein unbekannter männlicher Täter versuchte in der Nacht auf Donnerstag in sechs nebeneinanderliegende Geschäfte in der Heydenreichstraße einzubrechen. An allen Geschäften konnten an den Eingangstüren Hebelspuren festgestellt werden. In keinem der Fälle gelang es dem Täter, in die Geschäftsräumlichkeiten einzudringen. Der Polizei liegen Hinweise auf einen Tatverdächtigen vor, der ca. 170-180 cm groß und schlank sein soll und eine dunkle Kapuzenjacke mit Fellbesatz trug. Gesucht werden Zeugen, denen diese Person am Donnerstagmorgen zwischen 01:30 - 02:00 Uhr in der Heydenreichstraße aufgefallen ist oder die weitere verdächtige Personen im Tatzeitraum bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

