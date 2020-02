Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeuteldiebstahl in der Postgalerie (46/0502)

Speyer (ots)

05.02.2020, 14:30 Uhr

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einer 88-Jährige Frau aus Speyer in der Postgalerie den Geldbeutel mit Ausweisdokumenten und 170EUR Bargeld. Der Geldbeutel befand sich zur Tatzeit in einer von der Frau mitgeführten Umhängetasche mit magnetischem Knopfverschluss. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

