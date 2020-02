Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Wohnwagen von Campingplatz gestohlen (65/0402)

Otterstadt (ots)

28.01 - 04.02.2020

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum 28.01 - 04.02.2020 vom Campingplatz an der Kollerstraße in Otterstadt einen Wohnwagen der Marke Fendt im Wert von ca. 35.000EUR. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten Wohnwagen mit Mannheimer Kennzeichen bzw. den unbekannten Tätern geben können (Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell