Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Räuberischer Diebstahl - flüchtiger Täter gestellt (62/0402)

Speyer (ots)

04.02.2020, 15:35 Uhr

Ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl leitete die Polizei am Dienstagnachmittag gegen einen 31-Jährigen aus Rauenberg ein. Dieser wurde zuvor durch den Ladendetektiv eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße beim Diebstahl mehrerer Artikel beobachtet. Als der Detektiv ihn im Eingangsbereich ansprach, kam es zu einem Gerangel, bei welchem Beide zu Boden stürzten. Hierbei verletzte sich der Detektiv leicht. Der Tatverdächtige ergriff danach in einem Pkw die Flucht, der wenig später von einer Streife am Berliner Platz festgestellt wurde. Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen bestritt dieser die Tat. Die Durchsuchung seines Pkw als auch seiner Person führten nicht zum Auffinden von Diebesgut. Der Wert der entwendeten Waren ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

