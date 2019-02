Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwelbrand an Leuchtstoffröhre

Oberhausen (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam es am heutigen Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr, in einem Gebäude an der Essener Str., zu einem Schwelbrand an einer Leuchtstoffröhre. Noch vor Eintreffen der Feuerwehreinheiten hatten Mitarbeiter den Brand mittels Kleinlöschgeräten gelöscht und ein weiteres Ausbreiten des Brandes dadurch verhindert. Herbei verletzte sich ein Mitarbeiter leicht und wurde zur Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf Kontrolle der Räumlichkeit und Belüftungsmaßnahmen. Die Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell