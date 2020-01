Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Gladbeck: 60-Jährige verletzt sich bei Sturz

Recklinghausen (ots)

Eine 60-jährige Gladbeckerin ist am Dienstag gegen 18 Uhr bei einem Unfall an der Horster Straße in Gladbeck leicht verletzt worden. Die Frau war aus einem Auto ausgestiegen. Als die Fahrerin, eine ebenfalls 60-jährige Gladbeckerin, wieder anfuhr, stieß ihr Auto leicht gegen die gerade ausgestiegene Frau. Diese stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 60-Jährige in ein Krankenhaus.

