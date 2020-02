Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Unfälle mit leichtverletzten Radfahrern (41+67/0402)

Speyer (ots)

04.02.2020, 12:31 und 16:00 Uhr

Am Dienstag ereigneten sich in Speyer gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

An der Kreuzung Johannesstraße/Große Greifengasse übersah ein 80-jähriger BMW-Fahrer beim Einfahren in die Johannesstraße einen von links kommenden bevorrechtigten 39-jährigen Radfahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß bei geringer Geschwindigkeit zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Eine ärztliche Versorgung des Radfahrers war nicht erforderlich. An Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR.

Zu einem weiteren Unfall mit Radfahrerbeteiligung kam es in der Heinkelstraße. Hier übersah ein vom Gelände Technik Museum ausfahrender 19-jähriger Mercedes-Fahrer eine 22-jährige Radfahrerin, die den dortigen Radweg in Richtung Industriestraße befuhr. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, bei welchem die Radfahrerin stürzte und sich leicht am Knie verletzte. Sie begab sich nach der Unfallaufnahme mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen lag hier bei ca. 600EUR.

