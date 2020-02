Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit Schreckschusspistole in den Geburtstag "geknallt" - Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz (00/0502)

Speyer (ots)

04.02.2020, 23:57 - 00:27 Uhr

Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und die Sicherstellung einer Schreckschusspistole waren das Ergebnis der Zusammenkunft mehrere Jugendlicher in der Friedrich- Ebert-Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Anrufer hatten die Polizei zunächst über laut Musik und Schüsse aus dem Bereich Woogbach verständigt. Dort konnte die Polizeibeamten eine 9-köpfige Personengruppe Jugendlicher antreffen, die in den Geburtstag eines nun 19-jährigen Speyerers feierten. Im Rahmen der Feierlichkeiten kam es dabei zur Schussabgabe aus einer Schreckschusspistole, die im Rucksack des Geburtstagskinds aufgefunden werden konnte. Der 19-Jährige räumte gegenüber den Polizeibeamten die Schussabgabe ein. Im Besitz eines für das Führen der Schreckschusspistole erforderlichen kleinen Waffenscheins war er nicht. Gegen ihn wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet und die Schreckschusswaffe sichergestellt. Abschließend wurde den Jugendlichen ein Platzverweis ausgesprochen.

