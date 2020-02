Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl/Schaden im unteren vierstelligen Bereich

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 05.02.2020 gegen 19:30Uhr kommt es in einem separaten Geschäftsbereich innerhalb der Globus-Einkaufspassage in Bobenheim-Roxheim zu einem Trickdiebstahl einer Geldkassette. Ein Mitarbeiter öffnet den Tresor, in welchem sich Geldkassetten mit den Einnahmen befinden. Der Mitarbeiter nimmt einen Teil der Geldkassetten mit in den rückwärtigen Bereich um das Geld zu zählen. Ein weiterer Mitarbeiter am Bedienungsschalter wird durch zwei Männer angesprochen und von einem in ein Gespräch verwickelt. Nachdem die beiden Männer die Filiale verlassen, wird der Diebstahl einer der noch im Tresor befindlichen Geldkassetten durch die Mitarbeiter festgestellt. Der entstandene Schaden befindet sich im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

