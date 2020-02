Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Einbrüche in der Auestraße (17+23/0502)

Speyer (ots)

05.02.2020, 04:20 - 05:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs versuchte/n unbekannte/r Täter vergeblich, die Eingangstür zu einem Barbershop in der Auestraße aufzuhebeln. Offensichtlich misslang dies, an der Tür entstand jedoch ein Schaden von ca. 500EUR. Bei einem direkt neben dem Barbershop befindlichen Versicherungsbüro gelang es dem/den Tätern durch massives Aufhebeln der Tür unberechtigt in die dortigen Geschäftsräumlichkeiten einzudringen. Hier wurde ein Laptop und einen 2-stelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden an der Tür liegt bei ca. 2000EUR.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, denen am Mittwochmorgen zwischen 4 - 5 Uhr verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Auestraße aufgefallen sind. Diese werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch (Tel.-Nr. 06232-1370) oder per Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

